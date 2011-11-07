〔中国钢铁〕环渤海和长三角不再建新基地,重点发展东南沿海--报载

路透上海11月7日电---上海证券报周一援引工业和信息化部官员表示,钢铁工业十二五(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,规划将优化产业布局,重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂,西部地区如新疆等则可适度发展.

据工信部原材料工业司副司长骆铁军透露,钢铁工业十二五发展思路包括加快产品升级、深入推进节能减排、强化技术创新和技术改造、淘汰落後生产能力、优化产业布局五个方面.

其中,在淘汰落後生产能力方面,骆铁军表示,"将上大与压小相结合,淘汰落後与新上项目相结合,根据各地区淘汰落後产能情况,优先核准淘汰落後任务完成较好地区和企业的钢铁项目."

而且,要继续严格执行节能、土地、环保等法律法规,综合运用差别电价、财政奖励、考核问责等法律手段、经济手段和必要的行政手段,加大淘汰落後产能力度,严禁落後产能转移.

报导还指出,目前,工信部已会同发改委、商务部、财政部、国土资源部等部门建立了铁矿石保障协调机制,目的就是从转变经济发展方式的高度入手,落实促进各项资源供给措施,规范铁矿石供需秩序,共同研究制订相关政策,引导中国钢铁工业健康发展.

中国是全球铁矿石主要的进口国,9月下旬以来,中国进口铁矿石价格已经累计下跌超过30%,大量矿石积压在港口.我的钢铁网副总裁兼首席分析师贾良群预计,未来中国的铁矿石进口量还将继续攀升,估计到2015年将达到7.2亿吨甚至以上.(完)