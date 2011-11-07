中国互联网企业支持政府的网络控制

(本文由路透中文网编译)

路透北京11月6日电---新华社周日报导称，中国多家互联网企业和运营商的负责人支持政府加强对在线社交网络控制的目标，承诺“遏制有害信息“在互联网上的传播。

新华社称，包括新浪(SINA.O)总裁曹国伟、百度(BIDU.O)执行官李彦宏和阿里巴巴董事长马云在内等10名高管，参加了国家互联网信息办公室在北京举办的互联网站和互联网企业负责人研讨班。

报导称，中国互联网企业和网络运营商就“自觉维护网上良好信息传播秩序”达成共识。

他们一致认为，“坚决遏制网络谣言、网络淫秽色情、网络诈骗等违法有害信息在网上传播泛滥的势头。”

中国国家互联网信息办主任王晨主持了此次研讨会。

中国国家工业和信息化部部长苗圩表示，互联网业界应加强技术跟踪和研发投入。

新浪和中国其他微博运营商已经配备了监控网络内容、屏蔽和删除敏感评论的技术和软件。（完）