中国互联网企业支持政府的网络控制

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译)
路透北京11月6日电---新华社周日报导称，中国多家互联网企业和运营商的负责人支持政府加强对在线社交网络控制的目标，承诺“遏制有害信息“在互联网上的传播。
新华社称，包括新浪(SINA.O)总裁曹国伟、百度(BIDU.O)执行官李彦宏和阿里巴巴董事长马云在内等10名高管，参加了国家互联网信息办公室在北京举办的互联网站和互联网企业负责人研讨班。
报导称，中国互联网企业和网络运营商就“自觉维护网上良好信息传播秩序”达成共识。
他们一致认为，“坚决遏制网络谣言、网络淫秽色情、网络诈骗等违法有害信息在网上传播泛滥的势头。”
中国国家互联网信息办主任王晨主持了此次研讨会。
中国国家工业和信息化部部长苗圩表示，互联网业界应加强技术跟踪和研发投入。
新浪和中国其他微博运营商已经配备了监控网络内容、屏蔽和删除敏感评论的技术和软件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9