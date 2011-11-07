〔中国金融〕中行入选全球系统性重要银行,明年底前不会股权融资--新华

路透上海11月7日电---据新华社周六报导,国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会近日发布全球29家具有系统性影响力的银行名单,中国银行(3988.HK)(601988.SS)成为中国乃至新兴经济体国家和地区唯一入选银行.

虽然该理事会的规定对入选银行会要求其额外增加资本金,不过中国银行相关负责人表示,这些要求与国内对大型银行的资本要求一致,短期内对中行的资本影响较小,2012年年底之前中行没有股权融资计划.

根据这份名单,首批29家系统重要性金融机构中,包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)等国际知名大型银行,其中有17家来自欧洲,8家来自美国,4家来自亚洲.除了中国银行之外,亚洲另外3家均来自日本.

在今年10月召开的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议上,与会领导人通过了一项旨在减少系统性金融机构风险的新规,包括加强监管、建立跨境合作机制、明确破产救助规程以及大银行需额外增加资本金等.根据这项新规,具有系统性影响的银行将被要求额外增加1%至2.5%的资本金.

根据金融稳定理事会的定义,具有系统性影响的银行是指业务规模较大、业务复杂程度较高、一旦发生风险事件将给地区或全球金融体系带来冲击的金融机构.该机构每年11月对这份名单进行审查和更新.

据巴塞尔委员会制定的国际通用银行风险控制标准《巴塞尔协议III》,到2013年全球金融机构的最低核心资本充足率将提高至7%,这意味着具有系统性影响的银行核心资本充足率将提高至8%至9.5%.不过根据金融稳定理事会的规定,这些标准将在2019年实施.

中行三季报显示,截至9月末,中国银行核心资本充足率为9.92%,资本充足率为12.84%,均超过中国监管层的最低要求.(完)