《中国报摘》--金融时报11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
* 头版头条:
--三季度业绩报告表明,中国工行(1398.HK)(601398.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、交行(3328.HK)(601328.SS)五家国有大行前三季度小企业贷款大幅增长,为小微企业转型发展提供强有力金融支持.
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六表示,今年三季度社会融资规模减少是社会金融秩序好转的表现,应关注"影子银行"在制造金融泡沫中的作用.
--中国银行行长李礼辉周日在一论坛上称,目前中行向各类矿业企业提供的授信已达5,000亿元人民币,为国内矿业企业"走出去"提供的融资支持近200亿美元.(完)
--整理 邵晓忆 ; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6