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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--金融时报11月7日

* 头版头条:

--三季度业绩报告表明,中国工行(1398.HK)(601398.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、交行(3328.HK)(601328.SS)五家国有大行前三季度小企业贷款大幅增长,为小微企业转型发展提供强有力金融支持.

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六表示,今年三季度社会融资规模减少是社会金融秩序好转的表现,应关注"影子银行"在制造金融泡沫中的作用.

--中国银行行长李礼辉周日在一论坛上称,目前中行向各类矿业企业提供的授信已达5,000亿元人民币,为国内矿业企业"走出去"提供的融资支持近200亿美元.(完)

--整理 邵晓忆 ; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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