《中国已公布新股发行上市日程表》--11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
新股申购：
----------------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/8 深 道明光学 002632 *2,667 *23.00 *67.65 海通证券 11/11
11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16
11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17
11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21
新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/7 沪 玉龙股份 (601028.SS) 6,360 10.80 19.29 平安证券
-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券
-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券 11/7
-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券 11/8
-- 深 华西能源 002630 -- 17.00 34.62 西南证券 11/9
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6