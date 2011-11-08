版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:08 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月8日

新股申购：

----------------------------------------------------------------------------------------------

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/8 深 道明光学 002632 2,667 23.00 67.65 海通证券 11/11

11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16

11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17

11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21

*11/16 深 金安国纪 002636 不超过7,000 -- -- 华泰联合 11/21

*11/16 深 赞宇科技 002637 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 11/21

*11/16 深 勤上光电 002638 不超过4,683.5 -- -- 国信证券 11/21

新股上市:

----------------------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券

-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券

-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券 11/8

-- 深 华西能源 002630 -- 17.00 34.62 西南证券 11/9

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐