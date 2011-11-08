《中国已公布新股发行上市日程表》--11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/8 深 道明光学 002632 2,667 23.00 67.65 海通证券 11/11
11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16
11/14 深 海 联 讯 300277 不超过1,700 -- -- 平安证券 11/17
11/16 深 安洁科技 002635 不超过3,000 -- -- 安信证券 11/21
*11/16 深 金安国纪 002636 不超过7,000 -- -- 华泰联合 11/21
*11/16 深 赞宇科技 002637 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 11/21
*11/16 深 勤上光电 002638 不超过4,683.5 -- -- 国信证券 11/21
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
-- 深 八菱科技 002592 -- 17.11 18.40 民生证券
-- 深 德尔家居 002631 -- 22.00 36.07 国信证券
-- 深 三丰智能 300276 -- 25.50 45.54 海通证券 11/8
-- 深 华西能源 002630 -- 17.00 34.62 西南证券 11/9
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)