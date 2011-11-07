〔中国贸易〕第110届广交会出口成交额增3%,但欧美市场的成交量锐减

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透北京11月7日电--在欧美经济阴云影响下,今年秋季第110届广交会(中国进出口商品交易会)出口成交量较上届恢复性增长3%,至379亿美元.而欧美市场的成交量则出现锐减,采购商更多采取观望询价.
上周五刊登在广交会网站上的发言稿并指出,本届广交会的两个特点,一是必需品成交有所增长,非刚性需求出现下降.二是中短单占比居高不下,长单比重偏低.
"这反映了国际市场预期谨慎,不敢下长单;国内企业担心原材料价格、汇率波动,不敢接长单."发言稿援引广交会新闻发言人刘建军的话称.
虽然本届欧洲采购商数量增长明显,但刘建军表示,欧美的采购商更多的是观望询价,来自两个地区的实际成交量分别下降19%和24%.
他认为,"这主要是受欧洲深陷主权债务危机、美国高失业率的影响."
本届广交会吸引了210个国家和地区逾20万名采购商参会,人数再创历史新高.亚洲仍然是广交会采购商最多的地区.
此外,日本震後需求释放,到会采购商和成交量分别增长29%和28%,印度、俄罗斯等新兴市场增长9%.
中国经济"软着陆"仍面临外贸形势严峻的挑战.综合考虑外需成本和汇率、基数等因素,商务部较早前预计,今年全年进出口增幅将呈现"前高後低"走势.[ID:nCN1160846] (完)
欲了解更多详情,请点选广交会网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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