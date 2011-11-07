〔日本股市〕盘初下跌,受欧洲债务担忧挥之不去拖累

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透东京11月7日电---日股日经指数周一盘初小幅下跌,因投资者在周五美股下挫後抛售股票,且围绕欧债局势的不确定性打压市场人气.
希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.[ID:nCT0416522]
日经指数.N225盘初下跌0.4%,至8,767.86点.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至749.52点.(完)
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--编译 肖群英;审校 徐文焰
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6