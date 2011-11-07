版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,受欧洲债务担忧挥之不去拖累

路透东京11月7日电---日股日经指数周一盘初小幅下跌,因投资者在周五美股下挫後抛售股票,且围绕欧债局势的不确定性打压市场人气.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.[ID:nCT0416522]

日经指数.N225盘初下跌0.4%,至8,767.86点.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至749.52点.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]

--编译 肖群英;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐