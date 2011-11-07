《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日(I)

**上海证券报**

--据悉,就上市公司破产重整中出现的行政权与司法权冲突问题,最高人民法院与中国证监会正在协商一种在债务重整环节引入专家出具意见的解决机制.

--工信部原材料工业司副司长骆铁军透露,钢铁工业"十二五"(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,拟重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂.

--记者获悉,北京计划建立文化创新产业投资基金,基金将于年底成立运营,首期规模为10亿至20亿元人民币,目标规模100亿元.

**人民日报**

--中国国务院副总理李克强致信周日在天津开幕的2011中国国际矿业大会称,中国将加大地质找矿和资源综合利用工作力度,提高矿产品保障能力和利用效率,促进经济长期平稳较快发展.

--中国铁道部统计中心数据显示,今年头10个月,全国铁路累计发送旅客159,864万人,同比增长11.2%;货运总发送量完成327,137万吨,同比增长8.1%.

--记者从LNG安全营运与风险防范论坛上获悉,"十二五"(2011-2015年)期间,预计天然气在中国能源消费结构中的比重将翻一番,由目前的4%提高到8%以上.到2015年天然气需求将达2,600亿立方米,其中1/3依赖进口.

**第一财经日报**

--中国信托业协会数据显示,第三季度投向房地产领域的新增信托资金为1,139.01亿元,环比下降16.66%.

--中航工业集团副总经理吴献东透露,目前集团公司将主营业务和资产注入旗下上市的公司的进程顺利,并正在研究集团整体上市的方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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