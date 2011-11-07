〔中国新债〕铁道部周二将招标发行300亿元固息债,七年及20年各半

路透上海11月7日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(8日)在银行间债市招标发行总额300亿元人民币的企业债,七年和20年期品种各半.

刊登在上海证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券,采用固定利率方式,每年付息一次,到期一次还本.主承销商为宏源证券000562.SZ、银河证券、中银国际证券、瑞银证券、安信证券和西南证券(600369.SS),其中宏源证券为牵头主承销商.

公告称,七年期品种招标利率区间为4.63%-5.63%,20年期品种招标利率区间为5.03%-6.03%.上述债券的具体招标时间为11月8日10:00-11:00,11月9日开始分销,缴款截止时间为11月9日上午12:00.

本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

发改委日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.[ID:nCN1154558]

随着政府扶持政策频出,市场需求也由此被激发.铁道部10月26日招标的今年第二期企业债遭机构疯抢,其中七年期固息企业债,中标利率4.93%,投标倍数近17倍;另20年期固息企业债,中标利率为5.33%,投标倍数逾3.7倍.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部近期公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解发行难的局面.[ID:nCN2011697]

此前消息人士透露,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元企业债.之前已发行了两期共400亿元企业债.(完)