〔中欧关系〕不要指望中国"英雄救欧",欧洲需要自救--成思危

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透北京11月5日电---中国全国人大常委会前副委员长成思危周六表示,中国愿意帮助欧洲解决其债务危机,但实际援助能力可能有限.
"中国当然希望债务危机可以得到解决.如果危机蔓延,可能会导致欧元区分裂,并影响全球货币体系,因为欧元是全球第二大储备货币,"成思危对记者表示.
"但不要对中国寄予太大希望.中国不能'英雄救欧'",成思危表示."中国将在能力范围内提供帮助,但欧洲必须依靠自己."
成思危指出,尽管中国拥有3.2万亿(兆)美元的外汇储备,为全球规模最大,但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限.
例如,中国不能轻易地就抛售所持约1.14万亿美元的美国公债,因为这样会打压美国公债价格挫跌,他说."如果我们抛售美债,美国经济可能会出现麻烦."
分析师认为,中国外汇储备中至少有70%投资于美元计价资产,包括美国公债,有四分之一投资于欧元资产.
成思危称,购买欧洲债券将是中国援助欧洲的可用选项之一,并指出中国可以提高与欧洲的贸易,刺激直接投资.
他还表示,中国可能已经买进一些债务负担沉重国家发行的债券,比如葡萄牙、爱尔兰、希腊和西班牙,但继续购买的风险太大.
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9