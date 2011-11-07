〔中欧关系〕不要指望中国"英雄救欧",欧洲需要自救--成思危

路透北京11月5日电---中国全国人大常委会前副委员长成思危周六表示,中国愿意帮助欧洲解决其债务危机,但实际援助能力可能有限.

"中国当然希望债务危机可以得到解决.如果危机蔓延,可能会导致欧元区分裂,并影响全球货币体系,因为欧元是全球第二大储备货币,"成思危对记者表示.

"但不要对中国寄予太大希望.中国不能'英雄救欧'",成思危表示."中国将在能力范围内提供帮助,但欧洲必须依靠自己."

成思危指出,尽管中国拥有3.2万亿(兆)美元的外汇储备,为全球规模最大,但其可以投资于欧洲的活动资金规模有限.

例如,中国不能轻易地就抛售所持约1.14万亿美元的美国公债,因为这样会打压美国公债价格挫跌,他说."如果我们抛售美债,美国经济可能会出现麻烦."

分析师认为,中国外汇储备中至少有70%投资于美元计价资产,包括美国公债,有四分之一投资于欧元资产.

成思危称,购买欧洲债券将是中国援助欧洲的可用选项之一,并指出中国可以提高与欧洲的贸易,刺激直接投资.