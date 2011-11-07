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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:45 BJT

〔全球金市〕金价小升,此前希腊就形成新联合政府达成协议

路透新加坡11月7日电---金价周一小幅上涨,扳回上个交易日的少量跌幅,此前希腊政界就形成新联合政府达成协议,以期通过欧元区救助计划而避免违约.

0018GMT,现货金XAU=上升0.3%至每盎司1,758.24美元,上周上涨0.8%.

美国期金GCcv1亦小升0.3%至1,760.50美元.

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