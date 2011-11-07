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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 09:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元因希腊同意筹组联合政府而持稳,韩债走坚

路透首尔11月7日电---韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周一早盘持稳,此前希腊政界人士迫于欧盟压力同意组建一个新联合政府,以推动批准欧元区纾困协议.

截至0025GMT,韩元兑美元报1,112.7韩元,上周五国内交易时段收报1,110.7.

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