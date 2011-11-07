《中国重要政经日程》--2011年11月7日-2012年4月14日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
=============================近日重要政经日程==========================
11/8(二)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.
--国际金融论坛2011年全球年会在北京举行,至10日.
11/11(五)
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
*--2011财新杂志峰会在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/18(五)
--2011经济学人中国峰会在北京举行.
*--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 邵晓忆
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9