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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 09:51 BJT

〔路透调查〕台湾10月出口年增率料将降至5.0%,通膨料减速

* 公布项目:台湾10月进出口数据与消费者物价指数(CPI)

* 公布时间:11月7日(周一)本地时间16:00(0800GMT)

* 路透预估:

贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 9月 8月 受访家数

出口 +5.0 0.0至+8.2 +9.9 +7.2 13

进口 +8.2 +2.6至+11.2 +10.8 +6.4 13

贸易收支 +2.45 +1.95至+3.0 +1.78 +2.63 13

CPI(较上年同期变动百分比)

预估中值 预估区间 9月 8月 受访家数

+1.28 +0.7至+1.50 +1.35 +1.34 13

观察重点:

--近几月来台湾出口前景恶化,因欧洲仍苦于应付债务危机且美国经济走势持续踉跄.

--虽然市场对智能手机和苹果(AAPL.O)设备需求仍然强劲,但部分个人电脑制造商已经调降前景预估.9月台湾外销订单增长率进一步减慢.[ID:nCT0408182]

--汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)显示,制造业产出创33个月以来最大幅度收缩,主因新出口订单持续减少.[ID:nCT0414248]

--10月31日政府下修2011年国内生产总值(GDP)成长预估,指称全球前景疲弱.[ID:nCT0413526]

--然一些分析师认为基本面不像2008年那麽糟,中国需求稳定提供台湾出口业支撑.

--通货膨胀在近几个月已见降温,10月料持稳.通膨为今年稍早央行的主要担忧.

--全球需求走弱正打压商品价格;政府对食用油等商品的价格管控也令通货膨胀受到控制.

--央行在9月的理监事会议上一如预期维持利率于1.875%不变,指称全球通货膨胀在第四季料将放缓,而国内通膨也将持续下降.

--由于出口前景走弱,温和的通膨环境让央行有馀地可以降息来支撑经济.分析师预期利率将持稳至明年.

**市场反应**

台湾股市.TWII和汇市TWD=TP对该数据料反应不大,不过数据若特别强劲或疲弱,有时可能会影响电子出口类股.(完)

--编译 王翔琼/戴素萍;审校 张明钧

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