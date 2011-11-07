〔路透调查〕台湾10月出口年增率料将降至5.0%,通膨料减速

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 公布项目:台湾10月进出口数据与消费者物价指数(CPI)
* 公布时间:11月7日(周一)本地时间16:00(0800GMT)
* 路透预估:
贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):
预估中值 预估区间 9月 8月 受访家数
出口 +5.0 0.0至+8.2 +9.9 +7.2 13
进口 +8.2 +2.6至+11.2 +10.8 +6.4 13
贸易收支 +2.45 +1.95至+3.0 +1.78 +2.63 13
CPI(较上年同期变动百分比)
预估中值 预估区间 9月 8月 受访家数
+1.28 +0.7至+1.50 +1.35 +1.34 13
观察重点:
--近几月来台湾出口前景恶化,因欧洲仍苦于应付债务危机且美国经济走势持续踉跄.
--虽然市场对智能手机和苹果(AAPL.O)设备需求仍然强劲,但部分个人电脑制造商已经调降前景预估.9月台湾外销订单增长率进一步减慢.[ID:nCT0408182]
--汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)显示,制造业产出创33个月以来最大幅度收缩,主因新出口订单持续减少.[ID:nCT0414248]
--10月31日政府下修2011年国内生产总值(GDP)成长预估,指称全球前景疲弱.[ID:nCT0413526]
--然一些分析师认为基本面不像2008年那麽糟,中国需求稳定提供台湾出口业支撑.
--通货膨胀在近几个月已见降温,10月料持稳.通膨为今年稍早央行的主要担忧.
--全球需求走弱正打压商品价格;政府对食用油等商品的价格管控也令通货膨胀受到控制.
--央行在9月的理监事会议上一如预期维持利率于1.875%不变,指称全球通货膨胀在第四季料将放缓,而国内通膨也将持续下降.
--由于出口前景走弱,温和的通膨环境让央行有馀地可以降息来支撑经济.分析师预期利率将持稳至明年.
**市场反应**
台湾股市.TWII和汇市TWD=TP对该数据料反应不大,不过数据若特别强劲或疲弱,有时可能会影响电子出口类股.(完)
--编译 王翔琼/戴素萍;审校 张明钧
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。