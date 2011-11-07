〔中国股市〕上周五融资买入较前日减约37%,特变电工交易活跃

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透北京11月7日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额
为185,296万元人民币,较上交易日减少36.9%.标的证券特变电工(600089.SS)融资偿还
额为7,098万元,居沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 2,042,557 103,345 31,337
深圳证券交易所 1,390,003 81,951 20,258(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6