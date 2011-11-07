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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 09:06 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减约37%,特变电工交易活跃

路透北京11月7日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额

为185,296万元人民币,较上交易日减少36.9%.标的证券特变电工(600089.SS)融资偿还

额为7,098万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,042,557 103,345 31,337

深圳证券交易所 1,390,003 81,951 20,258(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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