〔中国股市〕周一融资买入较前日减约15%,兴业银行交易活跃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透北京11月8日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为
157,997万元人民币,较上交易日减少14.7%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入
额为8,741万元,居沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 2,069,321 94,849 29,196
深圳证券交易所 1,402,748 63,148 20,232(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)