版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:11 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日减约15%,兴业银行交易活跃

路透北京11月8日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

157,997万元人民币,较上交易日减少14.7%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入

额为8,741万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,069,321 94,849 29,196

深圳证券交易所 1,402,748 63,148 20,232(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐