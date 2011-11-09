〔中国股市〕周二融资买入较前日减约9%,兴业银行继续交易活跃

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透北京11月9日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为
143,467万元人民币,较上交易日减少9.2%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额
为5,383万元,居沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 2,090,497 89,909 28,288
深圳证券交易所 1,410,286 53,558 17,852(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
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