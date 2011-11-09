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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 08:57 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减约9%,兴业银行继续交易活跃

路透北京11月9日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

143,467万元人民币,较上交易日减少9.2%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额

为5,383万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,090,497 89,909 28,288

深圳证券交易所 1,410,286 53,558 17,852(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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