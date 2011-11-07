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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 09:10 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆期货持稳,市场关注农业部重要报告

路透悉尼11月7日电---美国玉米和大豆期货周一在亚洲盘初窄幅交投,在美国政府本周公布重要的作物状况和出口需求报告之前价格持稳.

市场变得稍微平稳,之前希腊政界人士周日晚间同意组成联合政府,使欧元区纾困协议得以通过.

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