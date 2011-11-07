《全球金融焦点》G20点名29家系统重要性银行,提出附加资本等要求

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透法国戛纳11月4日电---全球监管机构--金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)周五公布,29家银行对世界金融体系极为重要,因而必须增资并接受进一步监督,此外还需要准备一份详尽计划,以便在陷入困境时结束业务,而无需求助于纳税人的帮助.
FSB的这份银行名单中包括17家欧洲银行,美国八家银行也榜上有名,其中有高盛(GS.N)、摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)和花旗集团(Citigroup)(C.N)(C.N).FSB是20国集团(G20)专门成立的一个监管小组.
FSB官员表示,名单中仅有四家银行来自亚洲,其中包括中国银行(3988.HK)(601988.SS).亚洲的银行之所以不多,是因为人们普遍觉得该地区银行的复杂程度较低、跨境联系没有那麽多,而且在大额融资业务方面的风险敞口不大.
欲查看详细名单,请点选[ID:nCN1200006]
G20领导人峰会同意,要求那些具有全球系统重要性的银行从2016年起,用三年时间逐步达到核心资本要求,其附加资本相当于风险加权资产的比例最低为1%,最大银行的比例可能达到2.5%.不过FSB并未明确指出这29家银行具体的附加资本比例.
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。