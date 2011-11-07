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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 11:02 BJT

《全球金融焦点》G20点名29家系统重要性银行,提出附加资本等要求

路透法国戛纳11月4日电---全球监管机构--金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)周五公布,29家银行对世界金融体系极为重要,因而必须增资并接受进一步监督,此外还需要准备一份详尽计划,以便在陷入困境时结束业务,而无需求助于纳税人的帮助.

FSB的这份银行名单中包括17家欧洲银行,美国八家银行也榜上有名,其中有高盛(GS.N)、摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)和花旗集团(Citigroup)(C.N)(C.N).FSB是20国集团(G20)专门成立的一个监管小组.

FSB官员表示,名单中仅有四家银行来自亚洲,其中包括中国银行(3988.HK)(601988.SS).亚洲的银行之所以不多,是因为人们普遍觉得该地区银行的复杂程度较低、跨境联系没有那麽多,而且在大额融资业务方面的风险敞口不大.

欲查看详细名单,请点选[ID:nCN1200006]

G20领导人峰会同意,要求那些具有全球系统重要性的银行从2016年起,用三年时间逐步达到核心资本要求,其附加资本相当于风险加权资产的比例最低为1%,最大银行的比例可能达到2.5%.不过FSB并未明确指出这29家银行具体的附加资本比例.

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