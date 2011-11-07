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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 09:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元走强,希腊违约担忧缓解但人气仍审慎

路透惠灵顿/悉尼11月7日电---澳元与新西兰元周一走强,之前希腊政界人士同意组成联合政府,以期使欧元区纾困协议得以通过.该消息缓解了希腊即将违约的担忧,但投资者仍然保持警惕.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0381美元升至1.0394,上周下跌近3%.重要支撑位在1.0300美元,阻力位在11月3日的高点1.0446.

新西兰元兑美元NZD=D4自纽约尾盘的0.7946美元走强至0.7966.新西兰元料将测试位于0.7990处的200日移动均线,并将上看0.8025美元,支撑位在0.7860附近.

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