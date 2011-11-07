〔澳新汇市〕澳元与新西兰元走强,希腊违约担忧缓解但人气仍审慎

路透惠灵顿/悉尼11月7日电---澳元与新西兰元周一走强,之前希腊政界人士同意组成联合政府,以期使欧元区纾困协议得以通过.该消息缓解了希腊即将违约的担忧,但投资者仍然保持警惕.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0381美元升至1.0394,上周下跌近3%.重要支撑位在1.0300美元,阻力位在11月3日的高点1.0446.