《中国股市盘前看点》--11月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区11月Sentix投资者信心指数;9月零售销售

--美国10月就业趋势指数;9月消费者信贷

--欧元集团在布鲁塞尔举行会议

**重点行业和公司**

--新华社周六报导,国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会近日发布全球29家具有系统性影响力的银行名单,中国银行(3988.HK)(601988.SS)成为中国乃至新兴经济体国家和地区唯一入选银行. [nCN1199798]

--上海证券报周一援引工业和信息化部官员表示,钢铁工业十二五(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,规划将优化产业布局,重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂,西部地区如新疆等则可适度发展.[nCN1199738]

--"十二五"(2011-2015年)期间,预计天然气在中国能源消费结构中的比重将翻一番,由目前的4%提高到8%以上.到2015年天然气需求将达2,600亿立方米,其中1/3依赖进口.

**海外动向**

--美国股市上周五收低,结束四周连升的势态,因欧洲再次出现政治不稳定,且投资者为美股收市後希腊举行的信任投票做准备.道琼工业指数.DJI收低61.23点,或0.51%,报11,983.24点[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在半年线2,614点附近会遭遇较大压力.(完)