力拓称中国经济料仍保持活力

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼11月4日电---全球矿业巨擎力拓(RIO.AX) (RIO.L)周五试图消除人们对全球经济放缓、中国工业大宗商品需求疲软的担忧。中国是力拓在全球最大的市场，力拓称中国经济应该会保持活力。
力拓董事长杜立石(Jan Du Plessis)表示，中国的经济增长正在明显放缓，但即便发达经济体大幅修正，中国经济仍将保持相当活力。
杜立石在悉尼对商业领袖们表示：“尽管西方经济下滑前景无疑会影响到中国经济的放缓，但包括国内消费者需求在内的国内需求依然强劲。”
他表示，尽管人们担心中国银行业的风险，但总体债务水平依然可控。
“这也是为什麽我们力拓依然认为，即使经合组织(OECD)国家出现大幅修正，中国仍将保持相当活力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9