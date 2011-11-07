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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 10:29 BJT

〔背景资料〕金融稳定委员会(FSB)公布29家系统重要性银行名单

路透法国戛纳11月4日电---全球金融监管机构--金融稳定委员会(FSB)周五公布,29家具有全球系统重要性的金融机构(G-SIFI)名单如下,按英文字母排序:

美国银行(BAC.N)

中国银行(3988.HK)

纽约梅隆银行(BK.N)

Banque Populaire CdE (CNAT.PA)

巴克莱(Barclays)(BARC.L)

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)

花旗集团(Citigroup)(C.N)

德国商业银行(CBKG.DE)

瑞士信贷银行CSGN.VX

德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)

Dexia(DEXI.BR)

高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)

法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)

汇丰银行(HSBA.L)

荷兰国际集团(ING)ING.AS

摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)

Lloyds Banking Group (LLOY.L)

三菱UFJ金融集团(8306.T)

瑞穗金融集团(8411.T)

摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)

北欧联合银行(Nordea)(NDA.ST)

苏格兰皇家银行(RBS.L)

西班牙国际银行集团(SAN.MC)

法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)

道富银行(STT.N)

三井住友金融集团(8316.T)

瑞银集团(UBS)UBSN.VX

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)

富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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