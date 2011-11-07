亚洲求职者转变思维,青睐专业服务领域临时性工作

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月4日电---今年37岁的Cary Lam在IT行业工作八年之後，最近毅然放弃了安稳的固定工作另谋出路--一份为期一年的临时就业机会，这在多数亚洲国家都是罕见的现象。
不过，亚洲国家越来越多的人正在作出与Lam相同的选择--放弃稳定的“铁饭碗”，加入充满不确定性的临时合同就职队伍，因後者能够提供更有趣的工作，而且奖金也更高，并有机会成就一番事业。
现在担任汇丰(HSBA.L)项目经理的Lam表示，“我认为，固定工作与合同工没有太大差别。换工作不是考虑安稳的问题，而是与职业发展空间有关。”他还表示，他换工作的决定取决于职位性质以及要服务的公司，而不是合同期的长短。
专业服务领域的合同工在亚洲正日益兴起，从北京到新加坡的猎头都表示，急于找工作的人与日渐增加的短期雇佣需求一拍即合，使得该地区人士和企业在全球专业人才市场的竞争力不断上升。
在东亚地区各城市，临时工作机会正吸引越来越多的求职者，他们愿意接受基于短期项目的工作，以及为大型跨国公司工作所能带来的荣耀感。
根据韩国劳动研究院（Korea Labor Institute）的统计，截止到2010年8月，韩国非常规就职员工的数量自2002年以来几乎翻番，占韩国1,705万就业者的33.4%，当年仅有27.4%。
当前亚洲专业服务领域临时员工与固定员工的比例仍较低。但有迹象显示，自从2008年雷曼兄弟倒闭引发金融危机以来，雇主和专业人士已经开始更倾向于合同工职位。
现在，基于项目的临时合同工作已经遍及银行、金融服务、建筑和咨询等行业，其中尤以IT行业最流行。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9