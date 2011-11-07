亚洲求职者转变思维,青睐专业服务领域临时性工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港11月4日电---今年37岁的Cary Lam在IT行业工作八年之後，最近毅然放弃了安稳的固定工作另谋出路--一份为期一年的临时就业机会，这在多数亚洲国家都是罕见的现象。

不过，亚洲国家越来越多的人正在作出与Lam相同的选择--放弃稳定的“铁饭碗”，加入充满不确定性的临时合同就职队伍，因後者能够提供更有趣的工作，而且奖金也更高，并有机会成就一番事业。

现在担任汇丰(HSBA.L)项目经理的Lam表示，“我认为，固定工作与合同工没有太大差别。换工作不是考虑安稳的问题，而是与职业发展空间有关。”他还表示，他换工作的决定取决于职位性质以及要服务的公司，而不是合同期的长短。

专业服务领域的合同工在亚洲正日益兴起，从北京到新加坡的猎头都表示，急于找工作的人与日渐增加的短期雇佣需求一拍即合，使得该地区人士和企业在全球专业人才市场的竞争力不断上升。

在东亚地区各城市，临时工作机会正吸引越来越多的求职者，他们愿意接受基于短期项目的工作，以及为大型跨国公司工作所能带来的荣耀感。

根据韩国劳动研究院（Korea Labor Institute）的统计，截止到2010年8月，韩国非常规就职员工的数量自2002年以来几乎翻番，占韩国1,705万就业者的33.4%，当年仅有27.4%。

当前亚洲专业服务领域临时员工与固定员工的比例仍较低。但有迹象显示，自从2008年雷曼兄弟倒闭引发金融危机以来，雇主和专业人士已经开始更倾向于合同工职位。

现在，基于项目的临时合同工作已经遍及银行、金融服务、建筑和咨询等行业，其中尤以IT行业最流行。（完）