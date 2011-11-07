以色列总统称对伊朗动武可能性增加

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译)
路透耶路撒冷11月4日电---以色列总统佩雷斯加入到了关于以色列是否要袭击伊朗的讨论中来，他周五表示，通过军事手段阻止伊朗获得核武器的可能性愈发增加。
当被问及是否“情况使我们更接近使用军事手段而非外交手段”时，佩雷斯表示：“我认为是这样，我估计，这些国家的情报机构都在看着走动的时钟，警告领导人所剩时间不多了。”
“伊朗离获得核武器越来越近，馀下的时间，我们必须求助于世界各国，要求他们履行诺言……这些承诺不仅仅只是通过制裁。需要做的一定要做，我们还有很多选择。”
以色列媒体近日盛传，总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)正致力于就袭击伊朗核设施获得内阁认可。
尽管内塔尼亚胡尚未就对伊朗采取军事行动发出直接威胁，但以色列和美国均反复暗示可能会动用武力，称所有手段均有可能。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9