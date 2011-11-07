〔路透专访〕中国房价下跌幅度料有限,明年上半年调控或局部松绑--专家

* 房价拐点出现,但料下跌幅度有限

* 调控或令几年後房价出现报复性反弹

* 明年上半年调控或将局部松绑

作者 李文科/邵晓忆

路透北京11月7日电---中国临近年底出现的一轮楼市"降价潮",仿佛让长期抱怨高房价的民众看到了希望.不过,北京大学光华管理学院副教授陈玉宇认为,目前出现的楼盘降价是"局部的,零星的"现象,房价下跌幅度料有限.而中国经济增速继续放缓,或将倒逼房地产调控在明年上半年局部松绑.

从事多年宏观和房地产研究的他在接受路透专访时并指出,此轮房价下跌是因地产商资金紧张造成,庞大需求仍然存在;决策层"去泡沫化"的调控或令几年後房价出现报复性反弹.

"至于房价的走向?可以说是拐点出现了."陈玉宇表示,"但是由于现在是房地产商资金断裂,而不是需求下降了很多.所以房价下跌也是有限的、局部的、零星的."

他解释称,本轮房地产调控限制了房地产商资金来源,抑制了其投资热情,但实际购房需求并未下降太多.随着居民收入增长及城镇化的发展,未来购房需求将持续增多,而商品住房的供给相对减少,房价可能在一两年後出现报复性反弹.

在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,今年中国房地产商于"金九银十"旺季的销售黯然失色.近期已有不少龙头企业如万科(000002.SZ)、龙湖(0960.HK)等在一、二线城市开始降价促销,楼市全面降价潮或不久降至.

中国指数研究院此前报告显示,10月百城住宅均价环比下降0.23%,为连续第二个月环比下降,且降幅较上月的0.03%扩大;北京等十大城市10月均价并降至今年3月以来最低水平,调控效果开始凸显.[ID:nCN1188646]

**明年政策或局部放松**

陈玉宇表示,中国持续房地产调控已初见成效,房地产投资热度已有所减弱,房价上升的势头得到短期抑制,但长期来看隐忧仍存.随着明年经济增速放缓,上半年房地产调控或将有所放松.

"房地产商不再愿意开发房子,这样就意味着一年後或者两年後房子的供给有问题,"他称.

在持续调控下,开发商投资拿地热情骤降,土地市场已明显降温.中国国土资源部数据显示称,三季度全国主要监测城市综合、商业、居住和工业地价环比、同比增幅全面回落,土地市场相对降温态势基本明朗.[ID:nCN1163324]

对于调控政策走向,陈玉宇表示,政府目前不会轻易放松房地产调控,但随着明年经济增长进一步放缓,可能会先放松对房地产商的贷款限制,但依然会保留部分的限购政策.

"如果不这样的话,房产商的倒闭会带来更大的震荡.长期应该鼓励支持他们,而不是约束,"他说.

他并强调,面对未来中国城市化的发展以及庞大的住房需求,应鼓励开发与竞争,加强房地产市场的生产供应能力;并应改革土地制度,增加更多土地供给.房地产业的治本之策在于使房价的上升速度慢于居民平均收入的增长速度,让更多的人买得起房子.

但目前从中国官方表态来看,此轮房地产调控仍不会轻易放松.尽管国务院常务会议此前重申宏观调控政策要适时适度预调和微调,但同时明确:要坚定不移地搞好房地产调控,促进房价合理调整.[ID:nCN1184592](完)