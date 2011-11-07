《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日(II)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
**经济参考报**
--针对中国国务院近日提出推行排污许可证制度,及开展排污权有偿使用和交易试点的意见,专家对其并不看好.尽管之前已有过多项实践,但因某些因素限制,结果并不理想,因而中国发展排污权交易困难重重.
--从中国国电集团获悉,该公司发电装机日前已达10,002.6万千瓦,成为继华能、大唐之後中国第三家装机容量突破1亿千瓦的发电集团.同时,国电清洁可再生能源发电比重达20.5%.
--今後五年,国开行[CHDB.UL]将为中国最大民营清洁能源企业--汉能控股集团提供融资总量300亿元人民币的授信额度,以支持其在全球开发水电、风电、太阳能等清洁电力,并助其引进和吸收世界上先进的太阳能发电技术.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9