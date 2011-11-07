《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日(II)

**经济参考报**

--针对中国国务院近日提出推行排污许可证制度,及开展排污权有偿使用和交易试点的意见,专家对其并不看好.尽管之前已有过多项实践,但因某些因素限制,结果并不理想,因而中国发展排污权交易困难重重.

--从中国国电集团获悉,该公司发电装机日前已达10,002.6万千瓦,成为继华能、大唐之後中国第三家装机容量突破1亿千瓦的发电集团.同时,国电清洁可再生能源发电比重达20.5%.

--今後五年,国开行[CHDB.UL]将为中国最大民营清洁能源企业--汉能控股集团提供融资总量300亿元人民币的授信额度,以支持其在全球开发水电、风电、太阳能等清洁电力,并助其引进和吸收世界上先进的太阳能发电技术.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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