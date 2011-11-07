《独家新闻》到2035年油价料达每桶212美元--IEA能源展望报告草案

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透伦敦11月4日电---据国际能源署(IEA)2011年世界能源展望报告的草案,油价在过去一年的大涨加剧了经济担忧.该草案亦调高了对油价的长远预估.
路透获得的这份报告草案预计,名义油价在2015年与2035年将分别达到每桶114美元和212美元.去年报告的预估分别为104美元和204美元.该草案所注日期为2011年7月,正式报告定于周三在伦敦发布.
布兰特原油LCOc1今年4月触及每桶127美元的2011年高位,因利比亚战乱导致该国供应中断.代表28个工业国家的IEA今年已重申油价对经济增长构成威胁.
"油价自2010年9月以来的大幅上涨,已加大对短期经济前景的疑虑."报告草案称.布兰特原油在2010年9月底时交投在每桶82美元.
油价长远来看料将走高,因需求上升将要求开发成本更高的供应来源.IEA所预估的油价是指其成员国的平均原油进口成本--即国际油价的代表.
草案称,中东与北非的动荡给全球经济造成额外风险,因其进一步推高了油价.
"若动乱恶化或蔓延至该地区主要出口国,则可能导致能源价格飙升,使全球经济重陷衰退."报告表示.
报告虽表达了对短期经济前景的担忧,但对长期前景的看法则较为乐观.
报告预估,2009-2035年间,全球生产总值的平均增幅将为3.6%,高于去年报告中的估值.1990-2009年间全球生产总值的平均增速为3.1%.(完)
--编译 隋芬;审校 丁琦
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。