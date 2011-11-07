《中国基金发行日程表》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元人民币
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
*浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
*嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
*银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2
资源指数分级基金
*长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30
200指数分级基金
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.
4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三
季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度
末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9