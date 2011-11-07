《中国基金发行日程表》--11月7日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

*信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元人民币

主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)

*浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7

分级债券基金(封闭期三年)(LOF)

*嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6

优选股票基金

*银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2

资源指数分级基金

*长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30

200指数分级基金

申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2

可转换债券基金

长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2

增利债券基金

易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29

增强债券基金

鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份

债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)

农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25

500指数基金

财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28

动量混合基金

大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25

增强债券基金

中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25

分级基金

鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元

房地产基金 境外:道富银行

建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18

价值混合基金

民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18

行业股票基金

中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18

股票基金

天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元

债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)

摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11

深证300增强基金

天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11

债券基金

海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11

导向股票基金

注: 1."*"表新增或更新.

2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),

比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到

1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.

3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、

银华、华安、富国.

4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三

季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度

末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完)