〔企业并购〕英美资源以51亿美元收购Oppenheimer家族在De Beers持股

路透伦敦11月4日电---全球矿业企业英美资源集团(AAL.L)即将以51亿美元收购南非Oppenheimer家族在De Beers的持股,从而控股De Beers公司,并终结该家族与这家钻石企业持续近100年的直接联系.

英美资源集团原已持有De Beers的45%股权,其一直在寻找机会增加持股,该公司周五的收购声明使市场颇感意外,提振其股票跳涨近4%.De Beers与俄罗斯的Alrosa角逐全球最大钻石生产商的头衔.

Oppenheimer家族多年来一直拒绝英美资源集团的收购,即使2008年金融危机打击奢侈品市场、迫使股东向De Beers注资等严峻时刻,该家族仍然坚守其40%的股份.

目前还不清楚该家族改变主意的原因,该家族声称,同意英美资源集团最新的收购提议是因为考虑了若干因素,其中包括投资多元化的需要.

英美资源集团收购的动机,在于De Beers在新兴市场的份额日渐增长,即使经济前景面临不确定性,中国和印度的消费者仍然购买钻石珠宝.De Beers在9月与钻石出产国博茨瓦纳签署为期10年的供应协议,这是促使该公司董事长John Parker再次接触Oppenheimer家族的重要因素.

De Beers董事长--Oppenheimer家族钻石王朝创始人之孙Nicky Oppenheimer将留任,至少在该交易于2012年下半年完成前是如此.

Oppenheimer家族控股公司E. Oppenheimer & Son的董事总经理James Teeger表示,该家族也直接持有英美资源集团逾2%的股份,但并不打算出售.

分析师和投资者称,该交易估值约为De Beers 2011年未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITDA)的六倍,与规模更小的上市钻石生产商Petra Diamonds(PDL.L)的估值大体相符,对于英美资源集团非常划算.英美资源集团股票尾盘时涨0.6%至23.41英镑,优于持平的行业指数.

De Beers由英国企业家和冒险家Cecil Rhodes在19世纪创立,该公司控制着全球未加工钻石约40%的供应.

Liberum分析师表示,英美资源集团将无需为这起现金收购案额外寻求融资,未来三年可望带动每股盈利(EPS) 增长7.5%-8.0%.(完)