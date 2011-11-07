《交易视点》中国信贷放松增大AA级信用债交易机会,收益率或降至6.5%--中金

路透上海11月7日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，信贷放松有助于改善市场对信用风险的担忧情绪，AA级品种在未来存在交易型机会，收益率预计将回落至6.5%附近。

但需要强调的是，目前的信贷放松是结构性的，而不是全面的，明年贷款增量出现显着上升的可能性也不大，所以信用事件在明年出现的概率并没有下降，低评级收益率还不具备趋势性下降的基础，特别对房地产及投资相关的周期性行业还应保持谨慎，AA级以下的品种个券甄别十分重要。

报告指出，上周信用债市场重拾升势，高等级债券收益率跟随基准利率同步下降，接近前期的低位；而中低等级债券也受益于信贷放松的预期受到市场关注，收益率降幅甚至超过了高等级债券。

受益于供给压力阶段性的缓解以及基准利率再创新低，短期来看高等级债券收益率有望继续下降，但信用利差年内仍将维持在高位，需要警惕後半月信贷增加带来的基准利率回升引发的调整风险。

在各类型品种中，回购利率和票据贴现利率的回落将推动短融收益率在年底前的降幅高于中票，收益率曲线过于平坦的形态将逐步修正。

对于注重短线的交易盘而言，可以在等待中票收益率进一步回落後，部分获利了结转向短融。在3-5年期期限上，目前企业债和公司债一级市场发行的新券发行利率高于中票，也高于二级市场老券，是投资者配置的首选。

这种状况主要是供需出现暂时失衡造成的，基金在信用债总仓位难以继续提高的情况下，增加了对中票的配置，而降低了对企业债和公司债的配置。

从10月份银行间的托管量数据可以看到，在基金放开中票投资後，对中票的增持十分明显。而从公募基金披露的三季报情况看，信用债仓位仍然维持在高位，而且净值的缩水使得杠杆比率大幅上升，存量基金增仓的潜力非常有限，新基金的发行规模也没有显着回升。

从供给层面来看，尽管公司债的发行量远不及中票，但是相对于交易所目前的规模而言，潜在供给量仍然较大。

**区域集优集合票据与普通集合票据的同异**

区域集优模式中小企业集合票据推出，与之前的普通集合票据相比，主要特点是地方政府参与程度较高。

但在债券实际违约风险方面，两种集合票据并无太大区别，债项信用资质主要还是依赖于担保人的信用水平。中小集合票据投资群体狭窄，流动性很弱，但担保後一般实际违约风险不高，主要适合对主体资质和流动性要求不高的投资者配置。

**房地产公司债短期偿债能力继续恶化，部分已不如08年**

房地产行业三季度销售增速显着放缓，而投资增速仍维持在较高水平，内部现金流在进一步恶化。不过新开工面积增速显着收缩，表明面临恶劣的内外部环境，行业已经开始自我调整，但考虑到滞後性，行业内部现金流恶化的趋势还将持续一段时间。

开发资金来源方面，银行贷款进一步收紧，对自有资金的依赖和消耗持续加大。从公司债发行人的微观层面看，情况与行业数据反映的状况类似。

观察09年房地产行业的复苏和现金流改善过程，可以归纳为三个因素，而目前显然都还不具备：(1)政策转向使得销售大幅转好；(2)投资可控，内部现金流状况较好；(3)外部融资环境宽松。

我们关注的低评级发行人中，除了此前周报已经提示过的银基外，泛海和东华现金流恶化，短期偿债能力持续下降，宁高科短期偿债压力也较大。另外兼营房地产业务的宏润存在房地产业务和境外投资项目导致的信用基本面不确定性较大的问题，近期基本面恶化比较明显，也值得关注。

**新券配置建议及评级调整**

新发短融中投资级推荐AAA级上海港、中铁建以及AA+重汽和招金；投机级推荐AA巨化和永辉，AA-新中基短期偿债压力较大，建议回避。

新发中票中投资级推荐5年期AAA晋焦煤、AA级有担保峰峰以及3年期AA+浙铁投；投机级推荐3年期AA锡产业。

新发企业债中基于与可比中票的比较，投资级推荐AA+中兴新债，投机级回避AA+新投债。新发公司债均为投机级，投资价值均好于二级市场活跃老券，相比之下广汇债好于中泰债。

本周共有5家发行人涉及外部评级调整，我们将新中基评分由4-下调至5+，其馀评分保持不变。公司债中银鸽基本面恶化明显，我们将其评分由4-下调至5+，未来还存在暂停上市的风险。(完)

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