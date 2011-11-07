《独家新闻》奥林巴斯曾因会计分歧更换审计机构--内部文件

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透东京/伦敦11月4日电---一份内部文件显示,日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)2009年在与审计机构就如何对几个并购案进行会计处理发生分歧後,更换了其审计机构.
自从奥林巴斯前首席执行官(CEO)曝出过去五年该公司的一系列异常交易,包括支付高达6.87亿美元的顾问费後,公司市值已经蒸发55%.
2009年5月,时任奥林巴斯社长的菊川刚宣布,与毕马威会计师事务所的审计合约已经结束,改由安永会计师事务所(致远会计师事务所)担任其审计工作.
菊川刚没有提到与毕马威的任何分歧,尽管日本披露规则要求企业向投资者公布任何有关意见分歧的事项.
在一份内部机密文件中,菊川刚致信美国和欧洲的高管透露,曾经与毕马威有过分歧,但他不打算向股市披露这一情况.
菊川刚指出,管理层与毕马威在几家合并企业的商誉减值,以及2008年以22亿美元收购英国医疗设备公司Gyrus的交易方面存在分歧.
这起并购交易对深陷丑闻的奥林巴斯非常重要,因其支付的顾问费是并购史上最高的.
若发现有公司在更换审计机构方面披露信息不完整或不适当,东京证交所将实行处罚,比如将违规公司列入观察名单或者要求其提交改进计划.
但仅违反这项规定不会造成摘牌,东京证交所发言人Naoya Takahashi说.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9