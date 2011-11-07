《独家新闻》奥林巴斯曾因会计分歧更换审计机构--内部文件

路透东京/伦敦11月4日电---一份内部文件显示,日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)2009年在与审计机构就如何对几个并购案进行会计处理发生分歧後,更换了其审计机构.

自从奥林巴斯前首席执行官(CEO)曝出过去五年该公司的一系列异常交易,包括支付高达6.87亿美元的顾问费後,公司市值已经蒸发55%.

2009年5月,时任奥林巴斯社长的菊川刚宣布,与毕马威会计师事务所的审计合约已经结束,改由安永会计师事务所(致远会计师事务所)担任其审计工作.

菊川刚没有提到与毕马威的任何分歧,尽管日本披露规则要求企业向投资者公布任何有关意见分歧的事项.

在一份内部机密文件中,菊川刚致信美国和欧洲的高管透露,曾经与毕马威有过分歧,但他不打算向股市披露这一情况.

菊川刚指出,管理层与毕马威在几家合并企业的商誉减值,以及2008年以22亿美元收购英国医疗设备公司Gyrus的交易方面存在分歧.

这起并购交易对深陷丑闻的奥林巴斯非常重要,因其支付的顾问费是并购史上最高的.

若发现有公司在更换审计机构方面披露信息不完整或不适当,东京证交所将实行处罚,比如将违规公司列入观察名单或者要求其提交改进计划.

但仅违反这项规定不会造成摘牌,东京证交所发言人Naoya Takahashi说.(完)