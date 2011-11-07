中国十分之一耕地重金属超标--报导

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译)
路透北京11月7日电---中国媒体周一援引环境保护部总工程师万本太报导，全国约有10%耕地遭遇铅、锌和其他重金属的超标污染。
在《南方都市报》的报导中，万本太表示，今年上半年国家环保部组织的全国土壤污染调查结果显示，合计约有10%的耕地面积重金属超标问题突出。
“近年来，重金属污染事件不断，仅今年1-8月，就发生了11起重金属污染事件，其中9起为血铅事件。”万本太在广州召开的会议上表示。
中国对金属的需求强劲，同时也使重金属污染成为民众的“心病”。长期暴露在铅和其他重金属环境下会有损人的神经系统、生殖系统和肾脏，并引发其他健康问题，尤其是儿童。
中国政府估计，全国耕地面积约122万平方公里，政府将保护耕地置于重中之重。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9