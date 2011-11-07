中国十分之一耕地重金属超标--报导

(本文由路透中文网编译)

路透北京11月7日电---中国媒体周一援引环境保护部总工程师万本太报导，全国约有10%耕地遭遇铅、锌和其他重金属的超标污染。

在《南方都市报》的报导中，万本太表示，今年上半年国家环保部组织的全国土壤污染调查结果显示，合计约有10%的耕地面积重金属超标问题突出。

“近年来，重金属污染事件不断，仅今年1-8月，就发生了11起重金属污染事件，其中9起为血铅事件。”万本太在广州召开的会议上表示。

中国对金属的需求强劲，同时也使重金属污染成为民众的“心病”。长期暴露在铅和其他重金属环境下会有损人的神经系统、生殖系统和肾脏，并引发其他健康问题，尤其是儿童。

中国政府估计，全国耕地面积约122万平方公里，政府将保护耕地置于重中之重。（完）