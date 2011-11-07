《中国待发行主板新股一览表》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透北京11月7日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:
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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人
10月24日 西部证券 不超过 20,000 ~ 招商证券
10月24日 凤凰传媒 不超过 50,900 276,157 中金公司
9月28日 中国交通建设 不超过350,000 2,000,000 中银国际
国泰君安
中信证券
9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券
9月 9日 东吴证券 不超过 50,000 ~ 中信证券
8月29日 陜煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司
中银国际
7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券
注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
2. *代表新增内容.(完)
欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9