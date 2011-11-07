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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 11:04 BJT

〔中国证券〕北京华远集团拟转让联讯证券15.53%股权,挂牌价1.5亿元

路透北京11月7日电---北京产权交易所周一刊登公告显示,北京市华远集团有限公司拟转让联讯证券有限责任公司15.53%股权,挂牌价格1.5亿元人民币.

公告显示,联讯证券的控股股东为海口美兰国际机场有限责任公司,持股比例28.38%.

公告要求,意向受让方须为中国境内注册并有效存续的企业法人,2008-2010年度连续盈利,截至2010年12月31日净资产不低于人民币3亿元.

为避免标的企业股权过于集中,故本项目只接受联合受让,且联合受让体中至少一个意向受让方应同时满足上述第一条所列条件.

数据显示,2010年度,联讯证券实现净利润逾1.0亿元,实现营业收入近3.3亿元.公司经营范围为证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销,现有21家证券营业部.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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