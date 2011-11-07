〔中国证券〕北京华远集团拟转让联讯证券15.53%股权,挂牌价1.5亿元

公告显示,联讯证券的控股股东为海口美兰国际机场有限责任公司,持股比例28.38%.

公告要求,意向受让方须为中国境内注册并有效存续的企业法人,2008-2010年度连续盈利,截至2010年12月31日净资产不低于人民币3亿元.