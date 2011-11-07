〔中国证券〕北京华远集团拟转让联讯证券15.53%股权,挂牌价1.5亿元

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透北京11月7日电---北京产权交易所周一刊登公告显示,北京市华远集团有限公司拟转让联讯证券有限责任公司15.53%股权,挂牌价格1.5亿元人民币.
公告显示,联讯证券的控股股东为海口美兰国际机场有限责任公司,持股比例28.38%.
公告要求,意向受让方须为中国境内注册并有效存续的企业法人,2008-2010年度连续盈利,截至2010年12月31日净资产不低于人民币3亿元.
为避免标的企业股权过于集中,故本项目只接受联合受让,且联合受让体中至少一个意向受让方应同时满足上述第一条所列条件.
数据显示,2010年度,联讯证券实现净利润逾1.0亿元,实现营业收入近3.3亿元.公司经营范围为证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销,现有21家证券营业部.(完)
更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9