《英国央行焦点》低迷经济前景或能帮助解决通胀痼疾

路透伦敦11月4日电---如果说,乌云密布的英国经济前景还依稀透着希望之光,那英国央行或许最终能借这点希望,自2009年底以来首次将通胀率降至2%的目标位.

即便是并不看好英国央行抗通胀能力的经济学家也认为,未来一年经济增长低迷,以及目前抬高价格的一次性因素的影响被扭转,将导致通胀率从目前5.2%的三年高位下落.

不过,英国经济不等通胀降回目标水平就要濒于衰退的事实,只会加剧人们对英国企业竞争力和基础物价压力强劲的长远担忧.

苏格兰皇家银行分析师Ross Walker称:"我们都对英国通胀的顽固感到惊讶...人们是应该谨慎地认为这仍将是主要经济特征.我对通胀立场不会过于强硬只是因为我对经济增长的预估非常低."

上月访问的分析师预计,2012年经济仅增长1.3%,今年为增长1.0%--不到英国在危机前趋势增速的一半.2012年第四季通胀料为2.1%.这次调查是在英央行刚宣布重启量化宽松(QE)以提振经济後进行的.

通胀大幅下滑的前景是英央行启动第二轮QE的前提条件.该央行副总裁宾恩周四称,若没有额外刺激措施,通胀率在几年内都将远低于目标值.

不过,过去三年间疲弱增长及衰退所带来的物价下行压力,并未达到英国央行决策者及民间分析师所预估的程度.

"英国看起来像是寡头经济,"Walker称,"我们有五到六家公用事业企业,四到五家大型银行,四家大型超商,不是说没有竞争--竞争是存在的--但市场更倾向于是由少数几家大型业者所控制的.这种情况似乎影响了定价行为."

**全球价格压力**

宏观经济师与企业分析师确实认同的一个问题是,英国的通胀正越来越受到全球趋势、而非国内趋势的推动.

这会使本就需要降低通胀的经济更加迟滞,令英国央行更难以在控制通胀的同时,还不会对国内经济产生不成比例的影响.

"英国不生产消费者真正需要的消费品,因此进口的需要使英国自然要面对国际通胀压力,"野村证券的经济分析师Philip Rush称."这方面的风险偏上档,新兴市场经济增长要比我们能对英国抱有的期望高得多."

而尽管多数分析师预期,由于全球经济增长前景疲软,近期油价将保持平稳,但长期来讲新兴市场的需求将使能源价格面临强劲的上行压力.

不过近期来看,英国央行预期通胀将迅速下降,确实有一些有力论证.央行本月稍晚公布最新通胀报告时,有可能基本维持8月时的预测,即预计通胀到2012年第四季降至2.0%.

就像英国央行常对批评人士解释的,年通胀率的上涨多因1月大幅上调消费税,以及截至5月的半年内油价上涨70%,导致家庭能源支出增加.

根据英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森上周所做预估,一旦这些因素在明年不再对年度通胀数据产生影响,那麽应该会令整体通胀率下滑2.5个百分点.

少数分析师明显不认同此数据,但如果在其它条件都相同的情况下,通胀率仍将更接近3%而非2%.相反,真正的争论在于经济成长乏力,甚至衰退将给通胀带来多大的下行压力.

"英国央行依靠巨大的过剩产能,来增强企业间的竞争压力,并压低物价.这是基础经济学,应能产生效果,但我们认为,这并不会产生MPC可能预估的那种主导作用,"Rush称.

法国兴业银行的Brian Hilliard等预计通胀将大降的分析师,其预估都是以失业率明显上升为基础.

"失业率将稳步增加,而这将有助于降低单位劳工成本,"他称,并预计失业率将自目前的8.1%升至9%.(完)