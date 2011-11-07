《英国央行焦点》低迷经济前景或能帮助解决通胀痼疾

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透伦敦11月4日电---如果说,乌云密布的英国经济前景还依稀透着希望之光,那英国央行或许最终能借这点希望,自2009年底以来首次将通胀率降至2%的目标位.
即便是并不看好英国央行抗通胀能力的经济学家也认为,未来一年经济增长低迷,以及目前抬高价格的一次性因素的影响被扭转,将导致通胀率从目前5.2%的三年高位下落.
不过,英国经济不等通胀降回目标水平就要濒于衰退的事实,只会加剧人们对英国企业竞争力和基础物价压力强劲的长远担忧.
苏格兰皇家银行分析师Ross Walker称:"我们都对英国通胀的顽固感到惊讶...人们是应该谨慎地认为这仍将是主要经济特征.我对通胀立场不会过于强硬只是因为我对经济增长的预估非常低."
上月访问的分析师预计,2012年经济仅增长1.3%,今年为增长1.0%--不到英国在危机前趋势增速的一半.2012年第四季通胀料为2.1%.这次调查是在英央行刚宣布重启量化宽松(QE)以提振经济後进行的.
通胀大幅下滑的前景是英央行启动第二轮QE的前提条件.该央行副总裁宾恩周四称,若没有额外刺激措施,通胀率在几年内都将远低于目标值.
不过,过去三年间疲弱增长及衰退所带来的物价下行压力,并未达到英国央行决策者及民间分析师所预估的程度.
"英国看起来像是寡头经济,"Walker称,"我们有五到六家公用事业企业,四到五家大型银行,四家大型超商,不是说没有竞争--竞争是存在的--但市场更倾向于是由少数几家大型业者所控制的.这种情况似乎影响了定价行为."
**全球价格压力**
宏观经济师与企业分析师确实认同的一个问题是,英国的通胀正越来越受到全球趋势、而非国内趋势的推动.
这会使本就需要降低通胀的经济更加迟滞,令英国央行更难以在控制通胀的同时,还不会对国内经济产生不成比例的影响.
"英国不生产消费者真正需要的消费品,因此进口的需要使英国自然要面对国际通胀压力,"野村证券的经济分析师Philip Rush称."这方面的风险偏上档,新兴市场经济增长要比我们能对英国抱有的期望高得多."
而尽管多数分析师预期,由于全球经济增长前景疲软,近期油价将保持平稳,但长期来讲新兴市场的需求将使能源价格面临强劲的上行压力.
不过近期来看,英国央行预期通胀将迅速下降,确实有一些有力论证.央行本月稍晚公布最新通胀报告时,有可能基本维持8月时的预测,即预计通胀到2012年第四季降至2.0%.
就像英国央行常对批评人士解释的,年通胀率的上涨多因1月大幅上调消费税,以及截至5月的半年内油价上涨70%,导致家庭能源支出增加.
根据英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森上周所做预估,一旦这些因素在明年不再对年度通胀数据产生影响,那麽应该会令整体通胀率下滑2.5个百分点.
少数分析师明显不认同此数据,但如果在其它条件都相同的情况下,通胀率仍将更接近3%而非2%.相反,真正的争论在于经济成长乏力,甚至衰退将给通胀带来多大的下行压力.
"英国央行依靠巨大的过剩产能,来增强企业间的竞争压力,并压低物价.这是基础经济学,应能产生效果,但我们认为,这并不会产生MPC可能预估的那种主导作用,"Rush称.
法国兴业银行的Brian Hilliard等预计通胀将大降的分析师,其预估都是以失业率明显上升为基础.
"失业率将稳步增加,而这将有助于降低单位劳工成本,"他称,并预计失业率将自目前的8.1%升至9%.(完)
--编译 程琳/隋芬/王丽鑫/许娜;审校 李爽
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。