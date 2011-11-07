《国际油市分析》布兰特原油期货的逆价差格局可能延续到2012年

路透伦敦11月4日电---布兰特原油期货的逆价差格局或有可能延续到明年春季,之後市场将因经济走弱且利比亚原油供给增加,而重新呈现正价差这一为期三年之久的常态.

10月中旬时,近月12月布兰特原油合约LCOc1较2012年5月合约LCOc6的升水触及约每桶7美元,这主要反映出利比亚、尼日利亚和北海原油生产出现供给中断.

根据路透数据,两种合约的价差到周五已近乎减半,约报3.60美元.除到期合约外,交割月份最近的2011年12月合约LCOZ1较2012年1月合约LCOF2的升水从每桶3美元上方的纪录高位跌至每桶1.30美元.

花旗商品研究部全球主管Ed Morse表示:"预计今年冬季布兰特原油仍将维持逆价差,到第二季可能出现轻度的正价差或平价."

"五到六个月内利比亚原油供应将恢复至每桶100万桶,而市场上其他情况不变,届时将出现正价差."

高盛表示,由于原油库存较低,逆价差可能扩大.但即使这样,该行也并未排除出现正价差的可能.高盛是对油价最为看多的投行之一.

"如果全球经济下行风险成真,预计近月合约将遭到抛售,市场可能进入正价差."以David Greely为首的高盛分析师在研究报告中写道.

去年,高盛曾准确预计油市将重回逆价差.

直到2010年末到2011年初之前,市场都呈现正价差.当时雷曼兄弟在2008年破产後经济滑向危险地带,多数发达国家的石油需求大幅减少.

"由于投资需求的影响,同时也因为石油输出国组织(OPEC)强硬坚持根据需求增加供应的立场,因此长期内市场仍将处于正价差."德国商业银行商品研究部董事总经理Eugen Weinberg表示.

"市场可能需要几个月的时间来认识并消化那些变化.比如说,我认为在110美元的价格上,市场就没有把欧洲经济衰退或债务危机进一步升级的可能性考虑在内."

根据路透数据,上周末北海布兰特原油市场近月合约一周掉期FFFP在约两周内首次跌至正价差.指标福尔蒂斯原油BFO-FOT较有期BFOE(包含布兰特、福尔蒂斯、奥塞贝格和伊科菲斯克四种原油)一度出现50/60美分的贴水,为7月初以来最低.