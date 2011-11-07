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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 10:56 BJT

〔中国新债〕同方股份周四将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月7日电---中国同方股份有限公司(600100.SS)周一公告称,将于周四(10日)簿记

建档发行8亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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同方股份 8 8 12 11/10簿记建档 中信银行 AA+ 11/14 11/15

(600100.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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