《中国2011年国债发行中标明细表》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细:
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数
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一期 1/12 1 2.81% 2.83% 300 1.73
续发 4/15 2.7421% -- 200 1.49
(中标收益率)
续发 5/13 3.0246% -- 117.1 --
(中标收益率) (计划发行200亿元,未招满)
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二期 1/19 10 3.94% 3.98% 300 1.92
续发 5/18 3.8051% 3.82% 320.6 1.93
(中标收益率)
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三期 1/26 7 3.83% 3.82% 300 1.74
续发 5/11 3.5924% 3.61% 325.2 1.84
(中标收益率)
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四期 2/16 5 3.60% 3.63% 300 2.00
续发 4/13 3.4070% 3.45% 339.70 2.21
(中标收益率)
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五期 2/23 30 4.31% 4.34% 280 1.69
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六期 3/2 7 3.75% 3.79% 300 2.11
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七期 3/9 3 3.22% 3.29% 280 2.41
续发 4/20 3.1670% 3.18% 300 1.84
(中标收益率)
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八期 3/16 10 3.83% 3.89% 300 2.14
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九期 3/23 1 2.80% 2.87% 300 2.05
续发 6/17 3.9576% -- 133.5 --
(中标收益率) (计划招标200亿元,未招满)
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10期 4/27 20 4.15% 4.15% 300 1.65
续发 7/27 4.4781% 4.43% 280 1.71
(中标收益率)
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11期 5/4 1 2.77% 2.77% 301.8 1.59
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12期 5/25 50 4.48% 4.41% 300 1.38
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13期 6/1 3 3.26% 3.25% 300 1.48
续发 9/7 3.9134% 3.85% 300 1.28
(中标收益率)
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14期 6/8 5 3.44% 3.40% 300 1.36
续发 8/3 3.9278% 3.81% 300 1.11
(中标收益率)
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15期 6/15 10 3.99% 3.90% 309 1.78
续发 7/20 4.0558% 4.01% 310.3 1.71
(中标收益率)
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16期 6/22 30 4.50% 4.44% 300 1.59
续发 8/10 4.5253% 4.58% 280 2.17
(中标收益率)
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17期 7/6 7 3.70% 3.69% 300 1.56
续发 8/24 3.8737% 3.87% 300 1.75
(中标收益率)
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18期 7/13 1 3.48% 3.39% 300 1.33
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19期 8/17 10 3.93% 3.92% 300 2.03
续发 9/21 4.0735% 4.10% 330.5 2.05
(中标收益率)
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20期 9/14 1 3.90% 3.83% 325.1 2.08
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21期 10/12 7 3.65% 3.67% 305.2 1.70
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22期 10/19 5 3.55% 3.57% 293 1.71
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合计 10,431
以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细:
债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
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一期 4/15 91 2.5531% 100 2.13
二期 5/13 182 2.9109% 96.3 --
(计划发行100亿元,未招满)
三期 7/8 182 3.7037% 117.6 --
(计划发行150亿元,未招满)
四期 8/5 273 3.8901% 150 2.38
五期 9/16 182 3.9394% 150 1.95
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合计 613.9 (完)
注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币.
2.2010年国债发行中标明细表请点选[ID:nCN1513269].
--整理 曾菱; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9