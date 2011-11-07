〔中国货币市场〕回购利率持续走稳,流动性仍显充裕

路透上海11月7日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行上缴存款准备金并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.

交易员指出,目前并无实质性利好政策出台,更多的是传闻,对回购利率下行推动意义不大,反而增加机构观望情绪,报价趋于稳定.

"(上缴存款准备金)没什麽影响,流动性还是很宽松....市场认为现在的价格是合理的,如果要再降,就需要新的利好出来,"上海一银行交易员称.

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).

中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.上周在资金面并不紧张的背景下,央行仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏宽的特征.[ID:nCN1194812]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1037 3.102 +0.17

七天CN7DRP=CFXS 3.5766 3.5003 +7.63

14天CN14DRP=CFXS 3.6281 3.6238 +0.43

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0916 3.0984 -0.68

七天CHICNY7D=CFXS 3.5664 3.5068 +5.96

====================================================================(完)