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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 11:16 BJT

《外汇动态》日本央行在上周一大规模抛售日圆後,或持续干预汇市

0258GMT---市场消息人士对路透表示,日本央行在上一周可能持续干预汇市,即使其在周一已创纪录规模地抛售日圆进行干预.[ID:nCT0416754]

但日本央行的货币市场数据显示,周二和周三如果有干预,规模也应很小.

美元兑日圆JPY=现报78.13,日内下降0.1%.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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