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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 11:35 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:随欧元走势做出反应,交投清淡

IFR悉尼11月7日电---在亚洲市场正式开盘前,希腊宣布组建联合政府的消息,促使市场人士买入欧元和澳元.欧元/美元因此从1.3775涨至1.3839,但之後急跌至1.3741,最新报1.3765.

鉴于市场普遍对G20会议结果感到失望,很多人对欧元的最初反应表示惊讶,认为欧元被抛售是更正确的反应才对.

美元兑日圆外亚洲货币普遍对欧元走势做出反应,但由于亚洲部分国家适逢假期,市场交投很清淡.

美国股指期货亦跟随欧元走势,标准普尔500股指期货目前小幅下跌,几乎未给亚洲股市带来新刺激.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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