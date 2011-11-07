《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透上海11月7日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年11月7日-11月11日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/8 深 道明光学 002632 2,667 23.00 67.65 海通证券 11/11
11/11 深 申科股份 002633 不超过2,500 -- -- 兴业证券 11/16
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,749.07亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1200122]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元人民币
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2
资源指数分级基金
长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30
200指数分级基金
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
建设银行 400 15年 固息次级债 周一 第10年末发行人赎回权
(601939.SS)(0939.HK)
中国铁建 50 一年 短期融资券 周一
(601186.SS)(1186.HK)
国开行 300 五年 固息金融债 周二
五矿集团 60 3/5年 中期票据 周三
国家电网 100 一年 短期融资券 周四
财政部 200 1/3/5年 凭证式国债 11/10-11/23
财政部 280 50年 记账式国债 11/10-11/14
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
390 700 1,090
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
铁道部 超短期融资券 200 周一
国开行 固息金融债 200 周三
财政部 固息国债 282.1 周五
农发行 固息金融债 200 周五
进出口行 固息金融债 150 周五
中粮集团 短期融资券 60 周五
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
德尔家居 4,000 22.00 0.77 911.29 921.68 11/2 11/7
三丰智能 1,500 25.50 -- -- -- 11/3 11/8
华西能源 4,200 17.00 -- -- -- 11/4 11/9
道明光学 2,667 23.00 -- -- -- 11/8 11/11
========================================================================================(完)
--整理 曾菱; 审校 边竞
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9