《中国债市专栏》政策调控拐点临近,市场流动性将进一步好转

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 周文渊

2011年以来市场流动性经历了3-4月份的宽松到6-7月份的骤然收紧，资金面也是经历了一波过山车式的行情，进入四季度，从当前实体经济运行、政策调控走向、市场机构的实际情况来看，流动性的拐点已然临近。

首先，货币供给方面，在房地产调控无松动迹象、外围经济存在较多不确定性的情况下，信贷紧缩的效果已经显现，中小企业面临更大的风险，监管部门也注意到了其中存在的问题，因而在今年出台了一系列解决中小企业融资的倾向性政策，从结构上调整资金投向。在此背景下，预计货币供给将由偏紧转为稳健，贷款增速在整体继续下行的同时会有结构性的放松。

由此，M2与GDP增速差持续收窄的局面将有所缓解，从低位回升，相应地给流动性带来利好。

其次，从政策层面看，调控的力度预计也将有所放缓。在主要调控工具中准备金率政策的运用主要考察外汇占款数量，其次是物价和信贷规模；利率政策则主要关注GDP和物价。

物价方面，CPI涨幅在7月达到6.5%後已经见顶回落，四季度虽然仍面临一定的通胀压力，但由于去年同期基数较高，新涨价因素中CPI非食品价格回落，食品价格的涨幅也已明显放缓，因此预计CPI年底将回落至4.5%左右，明年上半年继续下行，二季度有望降到3%以下。

在通胀压力逐步缓解、经济增速放缓、信贷增速持续下滑的背景下，紧缩周期已进入尾声，不过利率政策短期内放松的可能性不大，预计仍将保持稳健；准备金率政策方面，由于上半年连续上调存款准备金率，给市场资金面和心理层面都带来了较大的波动，对此央行9月份起采用将保证金存款纳入存款准备金率缴存基数的方式作为替代以回笼流动性，後续系统性上调准备金的可能性也不大。

第三，从银行体系的资金储备来看，超额储备目前正由低位回升。8月以後，随着公开市场的连续净投放，商业银行的超储率在9月末已回升至1.5%的水平。

而影响银行资金储备的主要因素有外汇占款、公开市场操作、财政存款、法定存款准备金率和现金等。预计新增外汇占款的规模将有所下降，一是在外围经济复苏存在不确定性、出口形势堪忧的情况下，贸易顺差料将逐步下降；二是从人民币升值预期减弱和国内利率体系下行、套利空间缩小来看，热钱流入的压力也在减小；三是FDI目前基本保持平稳。

在法定存款准备金方面，结合前述分析，紧缩政策已进入尾声，补缴准备金的计划也正在分阶段实施中，加上年底至春节期间资金面自身会出现季节性紧张，准备金系统性上调的可能性很小，也不排除在今年年底至明年一季度结构性下调准备金率的可能。

公开市场方面，上半年公开市场的大量回笼主要是为了对冲外汇占款的被动性操作，面对新增外汇占款的回落以及年底公开市场到期量的减少，预计央行在公开市场操作中将更多地体现其灵活性，以平滑各月的到期资金分布。

财政存款方面，一般年底财政存款的大量投放会对市场提供一定的流动性；此外年底至春节期间，为应对资金备付需求的增加银行将增加库存现金，相应地会减少超额储备。

综合考虑各项变动因素，新增外汇占款的下降以及现金备付的增加会降低超额储备，而调控政策转向稳健或趋于宽松、加上公开市场的灵活操作以及财政存款的大量投放将对超额储备的回升起到正向作用，整体来看银行体系的超储率将继续回升。

第四，目前中小银行的流动性也已经出现改善。从国有大型商业银行与城商行的质押式回购成交量之比来看，该比例从3月份开始逐步上升，7月份由此前的0.6左右迅速上升至0.8的水平，显示中小银行在连续上调准备金率的政策影响下，流动性趋于紧张；不过数据显示，8月以後该比例开始回落，9月末回落至0.7以下，显示中小银行的流动性已经开始改善。

综合上述四个方面分析，个人认为在经济增速放缓、通胀压力减弱、政策调控拐点临近的大背景下，市场流动性已经有所改善并将进一步好转，流动性拐点来临。

回顾1-10月的资金价格，3月最宽松时隔夜和7天回购利率平均为1.81%和2.38%，6、7月最紧张时中枢分别在4.55%和5.60%水平，10月份已回落至3.60%和3.96%水平。随着流动性的好转，资金价格虽不会回到3、4月份的低位，但整体将呈相对宽松的格局，预计四季度隔夜回购利率会维持在银行资金成本之上2%-4%之间的平台波动，7天维持在2.5-5%的平台波动。(完)

(作者就职于国泰君安证券固定收益部,联系方式:zwyruc@hotmail.com)