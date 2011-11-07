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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 12:07 BJT

〔标题新闻〕百思买将以逾10亿美元向Carphone买断美国移动电话合资企业股权--消息

注:Carphone全称为Carphone Warehouse.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7M60I4]

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