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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 11:44 BJT

《全球市场》亚股在希腊达成组建新联合政府协议後下跌,关注意大利局势

* MSCI除日本外亚太股指跌0.2%,日经指数跌0.5%

* 欧元/美元跌破1.38美元

* 金价涨0.7%

* 亚洲除日本外信贷违约互换(CDS)价差走阔

* 美国股指期货转至平盘下方,盘初开高

路透东京11月7日电---亚洲股市周一走势挣扎,信贷市场走软.尽管希腊就成立新联合政府达成协议,避免国家出现债务违约,但投资者依然感到紧张.

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