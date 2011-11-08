〔新债招标〕中国铁道部七年企业债利率4.63%,20年期5.22%--业内人士

路透上海11月8日电---业内人士周二透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.63%,落在招标区间下限.同时发行的20年期品种,中标利率为5.22%.两期债投标倍数分别约为13.7倍和2.04倍.

该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券,总额300亿元人民币,七年和20年期品种各半,按年付息,采用单一利率(荷兰式)招标方式,其中七年期品种招标利率区间为4.63%-5.63%,20年期品种招标利率区间为5.03%-6.03%.

铁道部10月26日在银行间债市招标发行的200亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为4.93%和5.33%,均落在招标区间下限.其中,七年品种遭疯抢,投标倍数近17倍.

今日招标的企业债主承销商为宏源证券000562.SZ、银河证券、中银国际证券、瑞银证券、安信证券和西南证券(600369.SS),其中宏源证券为牵头主承销商.

该期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

该期债11月9日开始分销,缴款截止时间为11月9日上午12:00.(完)