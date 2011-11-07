《美国经济分析》市场不急于逼迫美国解决赤字,利弊并存

* 市场和评级机构近期都不太可能看衰美国

* 这种放松是把双刃剑

记者 Walter Brandimarte; 编译 程琳/肖群英

路透纽约11月4日电---金融市场似乎愿给美国时间来整顿公共财政秩序,能够享受这个待遇的国家已经越来越少.

投资者的耐心能保持多久仍有待观察,但许多人都在押注这种放松的局面将至少持续到明年总统大选.

这种松弛或许会是一把双刃剑.

对可能更关心经济刺激举措是否足以防止经济再次衰退的美国总统奥巴马而言,这把剑是有利的.

但它也可能让议员们在处理高赤字问题上慢慢懈怠,令债务问题解决方案更加遥遥无期.

目前而言,美国借贷成本较低暗示投资者放眼长远,押注只要过了明年大选,华府就能在政治上达成平衡,为做出严酷的预算决定创造条件.

基于这种观点,即便由两党组成的国会委员会有可能达不成任务,无法在11月23日前找出节省1.5万亿(兆)美元的方法,市场和评级机构或许也会放其一马.

"全球资本市场似乎愿意给美国几年时间,让它寻找解决财政问题的办法."美国银行财富管理集团首席投资官Tim Leach说道.

他预计,对美国赤字问题的忧虑情绪,或许不会在近期推高美国公债收益率(殖利率),因投资者认为大选前夕政治分歧总是会被放大.

"对(国会)这个超级委员会能够拿出方案的预期很低,"Leach说道,"因此我认为许多投资者都在假设明年总统大选结束前都将是目前这种状况."

世界储备货币发行国的地位,也让美国政府拥有更多馀地,以及通过印钞来走出债务困境的力量.

这并不是说美国公债价格短期不会下跌.不过分析师称,若是美国公债收益率上升,或许仅与风险偏好升温有关,而非因为市场定价将美国信用资质下降纳入考量.

然而,未来几年美国信用质量将恶化到何种程度,还是清晰可见的.

惠誉预计,其债务与国内生产总值(GDP)之比,到2011、2012和2013年末料将分别达到94.4%、99.4%和102.2%.