《美国经济分析》市场不急于逼迫美国解决赤字,利弊并存

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 市场和评级机构近期都不太可能看衰美国
* 这种放松是把双刃剑
记者 Walter Brandimarte; 编译 程琳/肖群英
路透纽约11月4日电---金融市场似乎愿给美国时间来整顿公共财政秩序,能够享受这个待遇的国家已经越来越少.
投资者的耐心能保持多久仍有待观察,但许多人都在押注这种放松的局面将至少持续到明年总统大选.
这种松弛或许会是一把双刃剑.
对可能更关心经济刺激举措是否足以防止经济再次衰退的美国总统奥巴马而言,这把剑是有利的.
但它也可能让议员们在处理高赤字问题上慢慢懈怠,令债务问题解决方案更加遥遥无期.
目前而言,美国借贷成本较低暗示投资者放眼长远,押注只要过了明年大选,华府就能在政治上达成平衡,为做出严酷的预算决定创造条件.
基于这种观点,即便由两党组成的国会委员会有可能达不成任务,无法在11月23日前找出节省1.5万亿(兆)美元的方法,市场和评级机构或许也会放其一马.
"全球资本市场似乎愿意给美国几年时间,让它寻找解决财政问题的办法."美国银行财富管理集团首席投资官Tim Leach说道.
他预计,对美国赤字问题的忧虑情绪,或许不会在近期推高美国公债收益率(殖利率),因投资者认为大选前夕政治分歧总是会被放大.
"对(国会)这个超级委员会能够拿出方案的预期很低,"Leach说道,"因此我认为许多投资者都在假设明年总统大选结束前都将是目前这种状况."
世界储备货币发行国的地位,也让美国政府拥有更多馀地,以及通过印钞来走出债务困境的力量.
这并不是说美国公债价格短期不会下跌.不过分析师称,若是美国公债收益率上升,或许仅与风险偏好升温有关,而非因为市场定价将美国信用资质下降纳入考量.
然而,未来几年美国信用质量将恶化到何种程度,还是清晰可见的.
惠誉预计,其债务与国内生产总值(GDP)之比,到2011、2012和2013年末料将分别达到94.4%、99.4%和102.2%.
惠誉数据显示,与法国和德国等其它AAA评级国家相比,目前美国债务与GDP之比要高出逾10个百分点.
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。