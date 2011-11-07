〔欧洲政经〕法兰克福集团渐成欧洲领导核心,然危机处理能力尚待证实

路透巴黎11月6日电---欧洲领导人组成了一个新的非正式团体,其目的是为欧元区债务危机寻找解决方案,但其制定出持久办法的能力仍有待检验.

这个并无正式组织结构、被称作法兰克福集团(Frankfurt Group)的小团体成立于债市水深火热之时,在短短几周内,它就取得欧元区的掌舵位置.

法兰克福集团核心成员包括法国和德国领导人,欧盟执委会主席、欧盟高峰会(the European Council)主席、欧洲央行(ECB)和国际货币基金会(IMF)总裁、欧元区财长(会议)主席、以及欧盟经济暨金融事务执委.

在上周20国集团(G20)戛纳峰会的间歇时段,这个决策枢纽进行了四次会面,并向希腊发出最後通牒,称如果该国不兑现向欧洲做出的承诺,将不再能拿到一分一毫的救助资金.同时其亦向意大利施压,令该国着手进行拖延已久的经济改革,并允许IMF对其实施监督.

法兰克福集团的出现,是为了能够在金融市场恐慌情况下,缩短危机反应时间.

看起来,这个团体注定将长久存在.特别是随着实力较强的德国和实力相比较弱的法国间不平衡情况的加深,这意味着需要有其他参与者居中斡旋.

重要的是,该团体的目标是消除北欧和南欧间的意识形态鸿沟,并为侧重财政纪律、重视央行独立性和以抗通胀为唯一任务的支持者,以及提倡建立一个整合程度更高且范围更广的经济和货币联盟的支持者消除隔阂.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的加入增强了该团体在市场上的可信度,同时也能真正检验国际贷款人期待什麽,以及他们支持欧元区的意愿受多大限制.

法兰克福集团已对欧元区债务危机管理产生了影响,但正如其他非正式的主要团体一样,它已经引起了那些被排除在外的国家的非议,并且它也没有展示出制定长期有效解决方案的能力.

法兰克福集团是否能够成功说服德国接受欧洲央行在解决危机方面扮演更重大角色,抑或是推进发行欧元区联合债券,还有待进一步观察.(完)